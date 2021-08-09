{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: более 290 тыс. жителей Японии предписали эвакуироваться из-за тайфуна

Соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 291,1 тыс. жителей Японии получили предписание об эвакуации от местных властей в связи с возможным сходом оползней и риском наводнений из-за тайфуна "Лупит". Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Между тем власти Японии отменили аналогичные предписания для населения юго-западных районов страны.

Скорость ветра в пределах тайфуна, девятого из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с. В настоящий момент "Лупит" покидает западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.

Теги
Япония
Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность
Белорусская легкоатлетка также заявила, что намерена поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру
Читать полностью