В Японии прошла минута молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Нагасаки

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Жители Японии провели в понедельник минуту молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Нагасаки, которую 76 лет назад осуществили Вооруженные силы США. Мемориальная церемония по случаю этой трагической даты началась в Парке мира в центре города.

Минута молчания была объявлена в Японии в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29. После минуты молчания свои обращения зачитают мэр города Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Второй год подряд из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе была отменена. Тем не менее на церемонию в Нагасаки приглашены ряд иностранных дипломатов, в том числе из России - российскую сторону представляет советник посольства Александр Бондаренко.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 3 тысяч имен умерших "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки), а общее число жертв бомбардировки достигло 189 тыс.