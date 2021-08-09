Ультраправые протестуют у посольства РФ в Токио по случаю начала Советско-японской войны

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Ультраправые активисты проводят в понедельник акцию протеста в районе посольства России в Токио, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну против Японии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В демонстрации принимают участие несколько десятков человек на по меньшей мере 10 автомобилях с написанными на кузовах ультраправыми лозунгами. В основном участники акции ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам на минивэнах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть "северные территории" (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). Небольшие группы протестующих периодически подходят к воротам посольства и выкрикивают протестные высказывания. Их стараются сдерживать сотрудники полиции.

В район, где находится российское диппредставительство, с самого утра стянуты сотни полицейских. Подъезды к посольству при попытках ультраправых проехать к нему на автомобилях оперативно перекрываются. Акция проводится несмотря на плохую погоду: в Токио периодически идут дожди, вызванные проходящим тайфуном.

Обычно такие акции приходятся на значимые для японской стороны даты, такие как "День северных территорий" 7 февраля или день вступления СССР в войну против Японии.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция была завершена 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну.