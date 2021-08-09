Мэр Нагасаки призвал Россию и США к дальнейшему сокращению ядерных запасов

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ в понедельник призвал власти России и США к дальнейшему сокращению их запасов ядерного оружия.

"Я хочу обратиться к лидерам государств, обладающих ядерным оружием. Необходимо признать тот факт, что концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в мире. Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения на следующей обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений", - подчеркнул мэр Нагасаки, выступая на траурной церемонии по случаю 76-й годовщины американской атомной бомбардировки города.

Тауэ также попросил правительство Японии "как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)" и выступил за создание в Северо-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Выступивший после него с речью премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио будет прилагать усилия для продвижения международного сотрудничества ради отказа от ядерного оружия. "Неизменная миссия нашей страны, единственной за всю историю пострадавшей от атомных бомбардировок, заключается в планомерном продвижении сотрудничества международного сообщества ради построения мира без ядерного оружия, - сказал Суга. - Правительство Японии продолжит вырабатывать конкретные меры, которые позволят всем странам сотрудничать между собой для достижения результатов на следующей обзорной конференции участников ДНЯО".

Второй год подряд из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе была отменена. Тем не менее на церемонию в Нагасаки приглашены ряд иностранных дипломатов, в том числе из России - российскую сторону представляет советник посольства Александр Бондаренко.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 3 тысяч имен умерших "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки), а общее число жертв бомбардировки достигло 189 тыс.