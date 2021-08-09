Уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкой отметки

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Уровень поддержки кабмина Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в августе обрушился до отметки в 28%, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные общенационального опроса, проведенного газетой Asahi.

Ранее самый низкий уровень поддержки японского правительства был зафиксирован в июле - 31%. В текущем месяце максимум также обновил уровень неодобрения правительства - 53%, который стабильно возрастал с июня.

Кроме того, 66% опрошенных заявили, что считают неэффективными меры кабмина по предотвращению распространения коронавируса. Помимо этого 54% респондентов отметили, что Суге не удалось провести летние Олимпийские игры в Токио в безопасном формате с точки зрения противодействия инфекции. Между тем 56% участников исследования назвали прошедшую Олимпиаду успешной.

Опрос проводился с 7 по 8 августа по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, в нем приняли участие 1 395 человек.

В Японии на фоне Олимпиады регулярно обновлялся суточный антирекорд заражений. 7 августа он достиг максимальной отметки в 15 645 выявленных случаев. Между тем японский кабмин не признает возможной связи Игр с ростом числа инфицированных. Так, 30 июля Суга сообщил журналистам, что не считает Олимпиаду источником распространения инфекции, поскольку, по его словам, организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. На Играх было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).