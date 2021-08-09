СМИ: Южная Корея и США решили провести летние совместные маневры

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Республика Корея и США после длительных консультаций приняли решение провести 16-26 августа ежегодные летние совместные военные учения, несмотря на призыв КНДР об их отмене. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские военные источники.

"В предстоящих учениях будет задействовано минимальное количество войск, их численность будет меньше, чем во время прошедших весенних маневров", - цитирует агентство источники.

По их словам, до начала маневров на этой неделе в течение четырех дней в Республике Корея пройдет их репетиция с целью проверки готовности военных двух стран к реагированию на неожиданные чрезвычайные ситуации.

На прошлой неделе представители Министерства объединения Республики Корея заявили о "желательности" приостановления Сеулом и Вашингтоном летних военных учений из-за пандемии коронавируса и необходимости вовлечения Пхеньяна в переговорный процесс на Корейском полуострове. Это мнение получило поддержку в правящей Демократической партии, ряд депутатов которой в южнокорейском парламенте выступили за сбор подписей под петицией с требованием отложить проведение маневров и возобновить межкорейские переговоры.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ежегодные летние маневры Южной Кореи и США отрицательно скажутся на межкорейских отношениях. По ее словам, учения "серьезно подрывают волю высших руководителей Севера и Юга, желающих сделать шаг к восстановлению взаимного доверия", а также "омрачают перспективы отношений между Севером и Югом".