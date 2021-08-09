Тихановская исключила проведение в Белоруссии новых массовых акций оппозиции

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская исключила проведение в дальнейшем в городах страны новых массовых акций оппозиции, отметив, что "цена за это слишком высока". С таким утверждением она выступила в интервью германскому агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в понедельник.

"Каждый [участник акций] может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы", - заявила Тихановская. "Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней", - отметила она.

Тем не менее Тихановская утверждала, что оппозиции следует и впредь продолжать мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе. "Демонстрации на улицах - это лишь часть протестного движения",- считает она.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. ЕС итоги выборов не признал.