Мирзиёев не намерен отменять визит в Россию

ТАШКЕНТ, 9 августа. /ТАСС/. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию однозначно состоится, но его сроки зависят от санитарно-эпидемической обстановки. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов.

"Подготовка визита главы Узбекистана в Россию активно продолжается, об этом свидетельствует недавняя поездка в Москву премьер-министра республики Абдуллы Арипова, а также визиты в Узбекистан ряда делегаций, во главе с членами правительства и глав регионов РФ. Как уже говорилось, дата визита президента Мирзиёева зависит от санитарно-эпидемической обстановки", - сказал он.

Официальный визит Мирзиёева в Москву, запланированный на весну минувшего года, из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенное время. В рамках этого визита планируется подписание ряда соглашений о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, планируется подписание договора о начале строительства в Джизакской области республики первой в Центральной Азии атомной электростанции. Ожидается, что в соответствии с подписанным в 2018 году межправительственным соглашением госкорпорация "Росатом" построит комплекс из двух энергоблоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200. В ходе визита также планируется официальное открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ в Москве, что будет означать возвращение республики на эту крупнейшую выставку РФ.