САНА: США вывезли из Сирии в Ирак 80 бензовозов с нефтью

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Автоколонна американских сил вывезла в Ирак 80 автоцистерн с украденной сирийской нефтью. Об этом сообщило в понедельник сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на местный источник.

По его сведениям, через пропускной пункт "Эль-Валид" американцы переправили на иракскую территорию колонну грузовиков, в состав которой входили 80 автоцистерн с нефтью, а также другие транспортные средства, в том числе и грузовики-рефрижераторы. Отмечается, что колонну сопровождала американская бронетехника.

Аналогичный случай произошел в 5 августа, когда американцы при содействии "Сил демократической Сирии" (СДС) переправили в Ирак через этот же КПП 25 бензовозов с нефтью. Кроме того, как ранее указывало САНА, 11 июля они вывезли из Сирии 24 грузовика с пшеницей, 4 июля переправили в Ирак 45 грузовиков с пшеницей и бензовозов с нефтью, а днем ранее - еще 37 цистерн с нефтью.

Большая часть территории сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор, еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию.