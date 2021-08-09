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Ведущая фракция Европарламента призвала ЕС готовить революцию в Белоруссии

В заявлении Европейской народной партии также высказывается мнение, что "белорусский режим падет"

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия (ЕНП) - распространила в понедельник заявление с призывом к ЕС готовить революцию в Белоруссии, в котором также высказала мнение, что "белорусский режим падет".

"Режим падет, и победа народа неизбежна - это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии", - говорится в заявлении главы фракции Манфреда Вебера, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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