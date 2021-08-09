Кристина Тимановская выставила на продажу серебряную медаль Европейских игр

ТАСС, 9 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вступившая в конфликт с руководством белорусской делегации на Олимпиаде в Токио, выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Объявление о продаже опубликовано на платформе eBay.

В 2019 году Тимановская завоевала две серебряные медали на Европейских играх: одну - в командном первенстве, другую - в беге на 100 м. На продажу легкоатлетка выставила награду, завоеванную в личном первенстве. Начальная цена лота составляет $5 тыс.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил об отправке Тимановской на родину, решение он объяснил ее эмоционально-психологическим состоянием. Специализирующаяся на спринте спортсменка заявила, что от участия в Играх она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной, который хотел ее заявить на непрофильную дистанцию 4х400 м.

В аэропорту Тимановская обратилась к сотрудникам полиции, которые предотвратили ее отъезд из страны. После она заявила о решении не возвращаться на родину. Токио спортсменка покинула по гуманитарной визе Польши. Сейчас она вместе с семьей находится в Варшаве.