Лукашенко посоветовал Западу не браться за санкционные "топоры и вилы"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал западным странам не браться за санкционные "топоры и вилы", так как это может иметь обратный эффект.

"Не надо браться за санкционные "топоры и вилы". Тем более: они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня - то, что на слуху, - события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и [белорусско]-латвийской границах", - сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

По словам Лукашенко, "дело не в санкциях", а в том, что Белоруссии попытались запретить строить атомную электростанцию. "Мы что-то делали не то, то, что в мире не делается? Да нет. Та же Литва, которая гвалтом кричала по поводу атомной станции, планирует у себя [ее] построить. Но для этого нужна мобилизация и соответствующая помощь, деньги у кого-то одолжить, а потом вернуть - долг платежом красен. Вот с того все и началось", - сказал президент.

Лукашенко также указал, что, когда Литва закрыла Игналинскую АЭС, он пригласил работавших там специалистов устроиться работать на Белорусскую АЭС. "Будем производить электроэнергию, будет ваш полный контроль, больше всего ваших специалистов с Игналина будет там работать. Мы будем у вас учиться, будем производить электроэнергию и продавать по нормальным ценам в Прибалтику. Но это было невыгодно тем, кто был готов в Прибалтику поставлять из Западной Европы электроэнергию втридорога. И они "наклонили" Литву. Так при чем же здесь я", - задался вопросом президент.

Он считает, что таким образом, литовские политики потерпели "жесточайшее поражение" и начали "крутить, вертеть". "Выстрелили себе в ногу, а сейчас хотят попасть в голову - закрыть нам порты для того, чтобы грузить [белорусские] химические, калийные удобрения. Мы поставим эти объемы - в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай - это наш основный рынок - и в Индию", - заявил он.

Лукашенко призвал выходить из данной ситуации, пока она не зашла в тупик. "Но мяч на той стороне. И если обезумевший господин [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель еще в этой ситуации мне или белорусам ставит условия - это говорит о том, что он до сих пор не знает, что происходит у него на восточных границах Европейского этого "Советского" союза", - заключил он.

Диалог с Западом

Диалог Белоруссии со странами Запада, в том числе США и европейскими государствами, никогда не прекращался, переговоры продолжаются и в настоящее время, заявил Лукашенко.

"Не думайте, что вот этот шум, в том числе и инфошум, - это все [что есть] в отношениях Беларуси с США, Евросоюзом, Польшей и так далее. Да нет. Это шум там, наверху <...>. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался. <...> С поляками, Евросоюзом, американцами у нас есть животрепещущие темы, по которым мы всегда ответственно ведем переговоры", - отметил белорусский лидер. По его словам, Минск не ведет никаких контактов только с Вильнюсом.

Лукашенко привел в пример диалог между Белоруссией и США по вопросам борьбы с контрабандой радиоактивных материалов. "Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать. Но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем", - добавил глава республики.

Он подчеркнул, что эта ситуация может быть также чревата обострением проблем с нелегальной миграцией. "Мы никого не шантажируем, никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать. И мы реагируем", - сказал Лукашенко.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.