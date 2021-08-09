Лукашенко заявил о завершении первого этапа работы Конституционной комиссии Белоруссии

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Первый этап работы Конституционной комиссии, которая должна подготовить проект изменений в основной закон, завершился в Белоруссии. Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. Замечу: на переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам - на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений. "Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений", - отметил он.

Белорусский лидер добавил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, так как белорусы "сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и перспектив". По его словам, это было бы невозможно без консолидации общества.

В "Большом разговоре с президентом", который проводит в понедельник Лукашенко, принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Встреча во Дворце независимости, приуроченная к годовщине президентских выборов в республике, транслируется по телевидению и в интернете.

Подготовка конституционной реформы в Белоруссии

16 марта Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек, которая занимается выработкой изменений и дополнений в основной закон. В июле информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил" опубликовало на своем сайте итоговое предложение этого органа по проекту конституции.

Согласно документу, в частности, глава государства избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты. Кроме того, в проекте предлагается узаконить возможность смещения президента с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. В случае необходимости этот орган предлагается наделить правом решать вопрос о легитимности выборов лидера страны, а также определять стратегию развития государства, и его решения будут обязательны к исполнению.

30 июля Лукашенко заявил, что представленный ему проект изменений в конституцию страны нельзя назвать хорошо подготовленным, в связи с чем документ отправлен на доработку. Он сообщил, что после доработки вновь рассмотрит проект, а затем, "не позже февраля", он будет вынесен на референдум.