В Риге прошел пикет в защиту осужденного в Литве за шпионаж на РФ оппозиционного политика

РИГА, 9 августа. /ТАСС/. Пикет в защиту осужденного за шпионаж в пользу России литовского оппозиционного политика и правозащитника Альгирдаса Палецкиса прошел в понедельник около посольства Литвы в Латвии. Его организатором выступил Латвийский антинацистский комитет (ЛАК).

Несколько человек собрались около здания литовской дипмиссии в Риге с плакатами "Свободу Альгирдасу Палецкису", "Долой охоту на ведьм", "Всех не пересажаете". "Вот уже более десяти лет находится под прессом литовской судебной, прокурорской и полицейской машины мой друг и соратник Альгирдас Палецкис", - говорится в заявлении главы ЛАК Алексея Шарипова на странице организации в Facebook. "Первый приговор Альгирдас получил в 2012 году за "отрицание советской оккупации", - напоминает он.

"И вот в 2018 году на него заводят новое дело - теперь о "шпионаже в пользу России". Следует арест на долгих полтора года. После вмешательства общественности Альгирдаса освободили до суда. В июле этого года состоялся суд, приговор - шесть лет тюрьмы", - указывает он.

"Так дорого обходится постановка диагноза литовскому государству Альгирдасом. Вот характерные особенности этой болезни: крайний национализм, русофобия, борьба с инакомыслием. Как и десять лет назад мы, соратники Альгирдаса, бьем в набат и говорим: "Нацизм жив. Да, он изменился. Нет газовых печей и концлагерей, но есть государственная репрессивная машина, подавляющая инакомыслие. И сегодня, 9 августа, мы в пикете у посольства Литвы в Латвии", - отмечает Шарипов.

Дело Палецкиса

Шяуляйский окружной суд Литвы 27 июля приговорил к шести годам лишения свободы Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Приговор окончательным не является и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Обвинение требовало девяти лет заключения.

По делу проходили двое подозреваемых - бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменялись в вину два эпизода. Один из них связан со сбором, как утверждается, по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, якобы согласных выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Юрия Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис вины не признал, но от дачи показаний не отказывался. Он находился под арестом с октября 2018 года и был освобожден под режим интенсивного надзора 6 апреля 2020 года. Сотрудничавший со следствием Бертаускас судом оправдан.

Как отмечало посольство РФ в Вильнюсе, власти Литвы, выставляющие себя защитниками прав человека на международном уровне, нарушают их в отношении собственных граждан, в частности под надуманным предлогом преследуя за инакомыслие Палецкиса. В свою очередь как заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, дело в отношении Палецкиса сфабриковано и носит политизированный характер.