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Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым российским

По словам главы государства, это произойдет, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия признает Крым в составе России, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Об этом заявил в понедельник глава Белоруссии Александр Лукашенко в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

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"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - сказал Лукашенко, рассуждая на тему интеграции России и Белоруссии.

Глава Белоруссии при этом подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает".

"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю, - заявил Лукашенко. - Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКрым
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