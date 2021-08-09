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Лукашенко заявил, что Белоруссия не против интеграции с Россией без потери суверенитета

Президент республики отметил, что основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против интеграции с Россией, однако таковая возможна только без потери государственности и суверенитета.

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"Когда мы говорим об интеграции, мы должны четко понимать: любая интеграция без потери государственности и суверенитета", - сказал он на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы [Россия] держите нас на расстоянии", - добавил Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, "идут намеки о том, что интеграция понимается как вхождение Белоруссии в состав России". "Мы суверенное и независимое государство. Когда я слышу эти намеки о вхождении в состав России, я всегда думаю головой Путина, что нужна еще одна головная боль России? Нет. Именно так президент России это и понимает. Для того, чтобы интегрироваться, развивать в экономике интеграцию в целом, не надо брать кого-то и включать в состав", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики. "Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии", - указал он.

Основа союза

Лукашенко заявил, что основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.

"Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии", - сказал он.

Он отметил, что в конце года пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором могут быть приняты очень серьезные решения.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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