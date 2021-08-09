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Глава аппарата Совбеза Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Также стороны обсудили возможности использования существующих механизмов в рамках ОДКБ для мирного урегулирования ситуации

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Глава аппарата Совета безопасности Армении Айк Петросян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в понедельник в Ереване обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза республики.

"На встрече обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, последние события вокруг нее, возможности использования существующих механизмов в рамках ОДКБ в процессе мирного урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ОДКБ в понедельник прибыл с рабочим визитом в Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

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