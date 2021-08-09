Лукашенко заявил, что Минск никого не шантажирует темой незаконных мигрантов

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия никого не шантажирует при помощи угрозы нелегальной миграции, но реагирует на действия Запада "в силу своих возможностей". Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Нелегальная миграция. Нет, мы не шантажируем никого. Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать. И мы реагируем. Уж извините, как можем и как умеем", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что у Белоруссии меньше ресурсов, чем у крупных стран. При этом, по его словам, Минск всегда готов к конструктивному взаимодействию по важным темам, до тех пор пока на Западе не перейдут "красную черту". "В силу наших возможностей мы реагируем", - добавил он.

"У нас есть животрепещущая тема, по которой мы всегда ответственно ведет переговоры. Ну, например, США. Они очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов. Пять или шесть случаев только в прошлом году. Это они ценили, как и весь мир - и Россия это ценит, и Китай. <...> Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать. Но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно "красную черту", мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем", - сообщил Лукашенко.

В "Большом разговоре с президентом", который проводит в понедельник Лукашенко, принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Встреча во Дворце независимости, приуроченная к годовщине президентских выборов в республике, транслируется по телевидению и в интернете.

Ситуация с мигрантами

В конце мая Лукашенко заявил, что Белоруссия служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседние государства, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. В июне в ответ на введение Евросоюзом против Белоруссии санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС, который предусматривает обязательство Минска принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва и ЕС обвиняют власти Минска в потворстве нелегальной миграции, Белоруссия отвергает обвинения. С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил в прошлую пятницу, что за неделю пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Белоруссию. В субботу были выдворены еще около 250, к утру воскресенья - около 80 человек. Лукашенко обвинил власти сопредельных стран в том, что они не допускают на свою территорию мигрантов и "возвращают в Белоруссию полуживых людей".