Боевики движения "Талибан" убили журналиста и похитили еще одного в Афганистане

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) убили журналиста и взяли в заложники еще одного в Афганистане. Об сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителя властей Абула Сами Гаиратмала.

По его словам, талибы убили главного редактора радиостанции Paktia Ghag в провинции Пактия Туфана Омари, напав на него в Кабуле. Другой журналист, главный редактор радиостанции Boost в провинции Хост Ниаматулла Хемат, был захвачен боевиками в районе Нава провинции Гильменд.

"Талибан" в настоящее время контролирует все районы провинции Гильменд и ведет бои с правительственными силами за административный центр провинции город Лашкаргах.

Три дня назад талибы убили главу правительственного центра информации и по связям со СМИ Давахана Минапала в Кабуле.

Талибы в мае этого года выступили с угрозами в адрес афганских СМИ и журналистов. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter-аккаунте выступил с утверждением, что афганские СМИ и журналисты якобы односторонне освещают события в стране, придерживаясь позиции правительства. За первую половину этого года талибы убили не менее 20 сотрудников СМИ, включая 8 женщин, десяткам угрожали расправой.