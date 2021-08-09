Лукашенко упрекнул Украину в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские силовики и представители власти организуют переброску боевиков и боеприпасов в Белоруссию.

"Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все, - заявил Лукашенко в понедельник встрече с журналистами и представителями общественности, говоря об украинском президенте Владимире Зеленском. - Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины".

"Через границу перебрасывают сюда оружие, взрывчатку. Это нашли, им показали. И наш председатель КГБ очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти на Украине это организовывает", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "намертво" закрыла границу с Украиной, но тут же оговорился, что "намертво трудно закрыть". "Это же соседи, это же родные люди. На севере Украины и на юге Белоруссии они вообще туда-сюда [передвигаются]. Я и сейчас не запрещаю им ходить. Как можно запретить, когда одно село, город, родственники, родные, близкие?" - пояснил президент.

Отношения Минска и Киева

Лукашенко считает, что политические отношения между Минском и Киевом сейчас находятся на самом низком уровне.

"Белорусско-украинские отношения - политические, что не скажешь об экономических пока, - находятся в самой низкой точке", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" с участием представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов. Встреча во Дворце независимости, приуроченная к годовщине президентских выборов в республике, транслируется по телевидению и в интернете.