Пограничники Латвии за три дня задержали 160 мигрантов на границе с Белоруссией

РИГА, 9 августа. /ТАСС/. Латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщает министерство внутренних дел республики.

"В субботу на границе было задержано 39 нарушителей, в воскресенье - 35, а в понедельник - 86", - говорится в сообщении ведомства. "Государственная служба пограничной охраны в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности реагировать и предотвращать незаконное пересечение границы Латвии", - указывает министерство.

Реагируя на сложившуюся ситуацию на границе, глава МВД Мария Голубева 11 августа посетит КПП "Силене" на границе с Белоруссией. Вместе с министром границу посетят начальник погранохраны Гунтис Пуятс и депутаты комиссии Сейма (парламента) Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. "У них будет возможность ознакомиться с разработанным министром планом действий по укреплению границы, состоящим из десяти шагов, а также реальной ситуацией на восточной границе Латвии. Запланированы также встречи с представителями местных органов власти для координации действий в ответ на вызовы нелегальной миграции", - отмечает МВД.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Голубева ранее допустила введение режима чрезвычайной ситуации на границе в случае массового наплыва нелегалов.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики заявили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. МВД подало на рассмотрение в правительство соответствующий проект решения.