СМИ: в Британии военных могут привлечь к доставке продуктов в магазины

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Британских военнослужащих могут задействовать для доставки продуктов в супермаркеты из-за нехватки водителей грузовиков. Как сообщила газета The Sun on Sunday , около 2 тыс. военных водителей из Королевского логистического корпуса и других подразделений получили указание находиться в повышенной готовности.

"Солдаты будут размещены в гостиницах там, где необходимо их содействие, и будут работать сверхурочно, чтобы помочь справиться с [транспортным] кризисом. Они будут участвовать в доставке продовольствия, иных товаров первой необходимости и медикаментов", - утверждает источник издания. При этом ранее в британском кабмине заявляли, что поддержка военных для оказания содействия торговым сетям не понадобится.

Британские ретейлеры столкнулись с полномасштабным логистическим кризисом из-за временной нехватки сотрудников, связанной с последствиями выхода страны из ЕС и резким ростом заболеваемости COVID-19. С начала лета в разных частях страны в отдельных продуктовых магазинах периодически пустеют полки. Несмотря на меры, которые сами сети и правительство принимают для того, чтобы справиться с проблемой, подобные ситуации продолжают регулярно возникать, о чем свидетельствуют фотографии, появляющиеся в соцсетях и британских газетах.

Причины и перспективы

По оценкам Ассоциации автоперевозчиков королевства, британскому рынку нужно около 400 тыс. водителей грузовиков - на 100 тыс. больше, чем сейчас. Причины нехватки кадров связаны как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в стране профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились. Этим летом ситуация резко обострилась на фоне третьей волны эпидемии COVID-19, вызванной особо заразным дельта-штаммом коронавируса.

Хотя к настоящему моменту обе прививки от коронавируса получило уже почти 75% населения страны, даже полностью вакцинированные британцы по-прежнему должны самоизолироваться на 10 дней в случае контакта с больным. Выявлять контактных лиц в королевстве помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. В последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены уходить на самоизоляцию. В июле указание изолироваться еженедельно получало свыше полумиллиона человек, что начало приводить к перебоям в работе коммунальных служб, предприятий и транспорта.

Положение может улучшиться в ближайшие недели, так как с 16 августа всем полностью привитым жителям страны больше не надо будет уходить на изоляцию после контактов с зараженными. С конца июля изоляция перестала быть обязательной для некоторых работников 16 ключевых отраслей, в том числе сотрудников гражданских ядерных объектов и водоочистных предприятий, работников сферы энергетики, сельского хозяйства и транспорта, экстренных и пограничных служб, представителей местных органов власти.

Признаки улучшения демонстрирует и ситуация с распространением вируса. По сравнению с серединой июля число ежедневно выявляемых случаев заражения снизилось вдвое и сейчас этот показатель стабилен.