Лукашенко отверг причастность Минска к гибели руководителя "Белорусского дома на Украине"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет отношения к гибели главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, который 3 августа был найден мертвым в одном из парков Киева.

"Этот Шишов - он где находился? Он находился на Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей [украинской] территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси. <...> Вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь. <...> Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.