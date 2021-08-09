{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко отверг причастность Минска к гибели руководителя "Белорусского дома на Украине"

Виталий Шишов был найден мертвым 3 августа в Киеве

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет отношения к гибели главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, который 3 августа был найден мертвым в одном из парков Киева.

"Этот Шишов - он где находился? Он находился на Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей [украинской] территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси. <...> Вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь. <...> Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
Лукашенко пообещал провести конституционный референдум в Белоруссии честно и демократично
Глава государства отметил, что стране нечего скрывать
Читать полностью