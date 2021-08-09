В МИД Литвы заявили о непризнании международных соглашений нынешних властей Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Вильнюс не признает международные соглашения, которые будут заключены от имени Минска Александром Лукашенко, переизбрание которого главой государства Литва не признала. Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Любые договоренности, которые заключаются незаконным президентом Белоруссии, не могут быть признаны легитимными", - заявил он.

По словам главы МИД, такая же установка должна распространяться на поправки к Конституции Белоруссии, если их инициатором станет Лукашенко. "Если в будущем <...> будут вводиться поправки к конституции, изменяющие действующий строй, Европа и Литва не должны их признать", - утверждал министр.

Литва не признала итоги президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. Сейм (парламент) заявил, что единственными законными представителями Белоруссии является экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции. Тихановская в августе прошлого года выехала в Литву, где по сей день и находится.