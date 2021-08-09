Лукашенко заявил, что задержание Протасевича в Минске "заказал" Запад

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рад тому, что оппозиционный блогер Роман Протасевич находится в Белоруссии, но его задержание в Минске "заказал" Запад.

"Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его "заказали", - сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Президент посетовал, что в связи с этим сейчас приходится защищать блогера, потому что если что-то случится с Протасевичем, то придется отвечать властям Белоруссии, так как он находится на ее территории. "Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал - он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался", - отметил он.