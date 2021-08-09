Лукашенко заявил, что был готов применить армию во время дестабилизации после выборов

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был готов ввести в действие армию, если бы попытка дестабилизации ситуации после президентских выборов вышла далеко за пределы "красной черты".

"У меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если я видел, что они не просто перешли "красную чету", а уж далеко забрались. Но мы справлялись. Пришло время, этот резерв был расформирован и отправлен в места несения службы", - сказал президент Белоруссии понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Лукашенко также заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал оказать "любую помощь" во время попыток дестабилизации ситуации в республике. "Удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. Мы с президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. <...> Чтобы было абсолютно честно, никто никого не бежал и не спасал. Молодец Владимир Владимирович Путин [сказал, что] любую помощь окажем, мы видим, что происходит. Я говорю, подожди <...>, я пока справляюсь здесь сам. Справлюсь. Но ты создай мне резерв на всякий случай, не ахти какой, там тысяча человек, не думаю, что это бы резерв решил какую-то задачу, потому что у меня в резерве была целая армия", - добавил он.

Акции протеста

Лукашенко заявил, что на пике акций протеста в Минске после президентских выборов в прошлом году принимали участие 46 тыс. 700 человек, что составляет лишь малую часть граждан, которые не поддерживают его.

"По численности для меня была одна неожиданность очень неприятная. В Беларуси никогда столько людей на улицы не выходило", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности. "Мне сделали разверстку специалисты правоохранительных органов, я от них требовал количество. Это на пике было 46 тыс. 700 в Минске. Собрали со всей страны", - уточнил президент Белоруссии.

Он добавил, белорусская оппозиция завышала число участников акций протеста, манипулируя фотоснимками. "Картинку сделать не проблема, и смотрится впечатляюще", - сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии не считает, что численность участников акций протеста была большой, учитывая, что население страны составляет около 10 млн человек. "Много или мало?" - сказал Лукашенко, имея в виду численность демонстрантов, по оценке спецслужб Белоруссии. "Это десятая часть тех, кто думает иначе, то есть могло бы быть и больше, я отдаю себе отчет, потому что никогда за меня в стране не голосовало примерно 10% населения". По его словам, против него выступают националисты, которые хотят независимости Белоруссии прежде всего от России.

"Я даже не скажу, что эти 46 [тысяч] 700 для меня, опытного человека, были какой-то катастрофой", - сказал Лукашенко. По его словам, хотя в акциях протестов принимали участие радикальные боевики, большинство участников демонстрантов составляли молодежь, школьники и зеваки.