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В Берлине требуют от Минска провести "новые свободные и честные выборы"

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер также призывает немедленно прекратить репрессии и наладить диалог с белорусским обществом

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ требует от властей Белоруссии провести "новые свободные и честные" президентские выборы. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"После президентских выборов в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни честными, население страны еще больше, чем прежде, страдает от масштабных репрессий. Аресты, похищения, пытки и страх стали повседневностью, инструментом, при помощи которого режим Лукашенко держится за власть", - утверждала Деммер. "Правительство ФРГ по-прежнему находится на стороне белорусского народа в его бесстрашном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению", - заявила она.

"Наши требования не потеряли своей актуальности - это немедленное прекращение репрессий и открытый диалог с белорусским обществом, а также новые свободные и честные выборы", - сказала представитель кабмина Германии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. ЕС итоги выборов не признал.

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