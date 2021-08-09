Иран намерен привлечь к ответственности Британию за невыплату долга перед Тегераном

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ирана планируют привлечь Великобританию к ответственности за невыплату долга перед исламской республикой. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Этот вопрос всегда оставался на повестке, и мы будем привлекать к ответственности Великобританию за невыплату долгов", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "различные британские правительства до сегодняшнего дня не отдавали долг под ложными предлогами". "Более 40 лет Великобритания была должна Ирану, и британский суд это подтвердил", - добавил он.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану £400 млн (около $480 млн) в качестве компенсации за сорванный контракт. Речь идет об истории с несостоявшимися поставками Ирану британских танков "Чифтен". Они были заказаны в Великобритании еще шахским режимом, но в связи с его падением и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.

Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может ни вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что Министерство обороны Ирана находится под международными санкциями. Иран пытается выйти из тупика, предлагая перевести средства его Центральному банку, в отношении которого нет санкций, однако британские юристы возражают, указывая, что конечным бенефициаром транзакции станет иранское министерство обороны.