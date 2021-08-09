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Глава МИД Словакии призвал белорусские власти "прекратить репрессии" против сограждан

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что страна продолжит помогать преследуемым гражданам Белоруссии

ПРАГА, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок призвал власти Белоруссии прекратить репрессии против сограждан.

"Мы вспоминаем годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии. Словакия продолжит оказывать помощь и поддержку преследуемым гражданам Белоруссии. Мы призываем белорусские власти немедленно положить конец репрессиям против собственных граждан", - написал Корчок в понедельник на своей странице Twitter.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

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