Тихановская надеется на новые санкции США, Великобритании и Канады против Минска

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Находящаяся с августа 2020 года в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на введение Вашингтоном, Лондоном и Оттавой новых санкций против Белоруссии. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в МИД Литвы, организованной по случаю годовщины президентских выборов в Белоруссии, результаты которых оппозиция не признала.

"За прошедший год мы (оппозиция - прим. ТАСС) на международной арене обрели много друзей, которые предпринимают действенные меры против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Надеемся на то, что США, Великобритания и Канада вскоре объявят о новых санкциях, направленных против него", - сказала Тихановская.

По ее словам, требования оппозиции остаются теми же. "Мы требуем освобождения политических заключенных и проведения новых президентских выборов", - заявила оппозиционер.

Литва, куда сразу после выборов 2020 года выехала экс-кандидат в президенты Тихановская, не признала их итоги. Сейм (парламент) заявил, что единственными законными представителями Белоруссии является Тихановская и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции.