Лукашенко заявил, что власти Украины сами "проложили" ему маршрут в Крым

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Украины, закрыв авиасообщение с Белоруссией и запретив использовать свое воздушное пространство, вынудили белорусские авиакомпании летать только через Россию и таким образом сами "проложили" Минску маршрут в Крым. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос о том, при каких условиях возможно установление прямого авиасообщения Минска с Крымом.

"Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет, я сяду в самолет и улечу", - сказал президент представителю украинских СМИ.

Лукашенко отметил, что "красная черта" в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией, причем еще до того, как это сделал Евросоюз. "Для белорусов это была та линия, которую нельзя было переходить, - считает президент. - Ну пусть уж бесится Евросоюз, пусть американцы, НАТО - вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и не возьмут. Нет, надо впереди было побежать".

Президент рассказал, что в Крыму у Белоруссии есть огромный санаторий, в который Минск много лет вкладывал деньги. И еще с бывшим украинским президентом Петром Порошенко была договоренность о беспрепятственном доступе белорусов туда через Украину. Большое количество туристов из Белоруссии отдыхало, по его словам, также в Одессе и других местах соседней страны. "Вы закрыли авиасообщение. Кому вы хуже сделали?" - спросил он.

Теперь белорусы переориентировались на Краснодарский край, Турцию, отметил Лукашенко. "Вы как сейчас предлагаете мне доставлять туда людей на отдых? Только через Россию. Польша нам тоже запретила [полеты]. У нас другого пути нет - через Россию".

Киев с 26 мая закрыл авиасообщение с Белоруссией, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Поводом для этих мер послужила посадка в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки борта был задержан находившийся в самолете разыскиваемый Минском Роман Протасевич - один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. После инцидента саммит Евросоюза также решил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран ЕС закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.