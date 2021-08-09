Лукашенко заявил, что видит возможности для нормализации отношений с Литвой

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Литва могут восстановить нормальные отношения, но без всяких предварительных условий со стороны Вильнюса. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Конечно есть, - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности нормализовать отношения между Минском и Вильнюсом. - Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог, но без всяких предварительных условий, потому что Беларусь не заслуживает такого разговора".

Он отметил, что Литва не имеет права ставить условия Белоруссии, Минск никогда не совершал недружественных шагов в отношении Вильнюса. По словам белорусского лидера, призывы литовского политиков освободить политических заключенных в Белоруссии безосновательны. "Со своими заключенными мы разберемся сами", - подчеркнул Лукашенко.

В понедельник президент Белоруссии заявил, что Минск в настоящее время не ведет никаких контактов с Вильнюсом.

Литва не признала итоги президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. Сейм (парламент) заявил, что единственными законными представителями Белоруссии является экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции. Тихановская в августе прошлого года выехала в Литву, где по сей день и находится.