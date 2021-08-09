Блинкен в годовщину бомбежки Нагасаки призвал исключить повтор применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что в годовщину атомной бомбардировки японского города Нагасаки необходимо подтвердить ответственность США и всех стран обеспечить, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось.

"В годовщину атомной бомбардировки Нагасаки, - написал он в Twitter,- мы помним об ужасной силе ядерных вооружений - огромных потерях жизней и разрушениях, которые они могут принести, - и подтверждаем ответственность США и всех стран в обеспечении того, чтобы такие вооружения никогда больше не применялись".

В понедельник в Японии отметили 76-й годовщину американской бомбардировки Нагасаки, который стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 3 тыс. имен умерших местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки, а общее число жертв достигло 189 тыс.