Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам с руководителям Донецкой и Луганской народной республик.

"Ушел тот президент [Петр Порошенко], пришел новый [Владимир Зеленский], многое обещал - войны не будет и прочее, и прочее, вы знаете, что он [Зеленский] обещал", - напомнил на встрече с журналистами и представителями общественности президента президент Белоруссии. "Так умри, но сделай, сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск, лети, это твоя территория", - посоветовал Лукашенко Зеленскому.

При этом белорусский лидер считает, что власти Украины могут вести переговоры с ДНР и ЛНР не публично, а негласно. "Можешь сам не лететь, даже подковерно, как в политике всегда бывает, на разных уровнях", - посоветовал Лукашенко Зеленскому. Белорусский президент также заявил, что не считает Зеленского "бандеровцем", то есть сторонником политики радиальных украинских националистов.

"Ползти надо туда, искать людей, и если бы Володя Зеленский туда [в Донбасс] прилетел, и в Украине бы аплодировали, и на Донбассе, и в Луганске, и этим бы самым он бы поставил и меня, и президента России, кого угодно, бы в такое положение, что нельзя было бы отказаться от встречи и двигаться навстречу, потому что это был бы шанс", - сказал Лукашенко. "Вам не дают это сделать, мне кажется, и не дадут", - сказал Лукашенко. При этом он дал понять что мирному урегулированию конфликта в Донбассе препятствуют США и Запад.

Минские переговоры

Лукашенко считает, что украинские власти сделали ошибку, отказавшись выполнить условия минских соглашений. "Договорились, определились, а потом вы кинули [президента России Владимира] Путина, и вы что, хотите, чтобы сейчас обвинить Путина? Надо было проводить, как он, жесткую, прямую линию в межгосударственных отношениях", - сказал президент Белоруссии.

"Порошенко несколько дней подумал и сказал - не пойдем. Ясно, что им управляли, более того, я знаю, что управляли, ему сказали "нет", - сказал Лукашенко. "Он [Порошенко] провалил минские договоренности, он их не исполнил, а у Путина - козырь, железобетонный: ты подписал, ты был, подписывал - выполняй, а он - не выполнил", - добавил он. Белорусский президент сообщил, что пытался выполнять роль посредника между Россией и Украиной о путях урегулирования конфликта в Донбассе.

"Зеленский, зря, у него был шанс, он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента [Зеленского]. Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать, что произошло потом, почему декларируя до сих пор переговоры, он [Зеленский] делал в обратном направлении шаги. Поэтому не надо кивать на Путина".