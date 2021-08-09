В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

РИМ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в восьми итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там в среду высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона. Соответствующее уведомление размещено в понедельник на сайте ведомства

Речь идет также о Бари, Кампобассо, Фрозиноне, Латине, Палермо, Перудже и Риети. По прогнозам синоптиков, в некоторых южных районах воздух может прогреться до 47-48 градусов. Согласно данным Минздрава, во вторник красный уровень метеотревоги из-за жары будет действовать в четырех городах: Риме, Бари, Кампобассо и Риети.

В связи с сильной жарой специалисты призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Метеорологи прогнозируют, что жаркая погода будет держаться как минимум до 15 августа.

Днем ранее глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо предупредил о повышенном риске возникновения пожаров в связи с жарой.

В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных районах. Сильные лесные пожары были зафиксированы на юге острова Сардиния и на Сицилии. Огонь также уничтожил часть заповедника в районе Пескары (Адриатическое побережье). Пожарные продолжают бороться с огнем в Калабрии, где в результате лесного пожара погибли два человека. Вечером в воскресенье более 400 человек были эвакуированы из жилых домов, отелей и кемпингов из-за лесного пожара в южной области Молизе.