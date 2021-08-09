Президент Литвы назвал два года слишком долгим сроком для постройки заграждения на границе

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Два года, за которые Литва планирует построить заграждение на границе с Белоруссией, являются слишком долгим сроком, необходимо реализовать замысел как можно быстрее. Об этом в понедельник заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Срок в два года слишком долгий. Заграждение необходимо построить раньше, не жалея ресурсов, потому что вопрос не в цене. Это является нашим приоритетом", - сказал он.

Президент призвал к участию в этом начинании все заинтересованные и обладающие практическим опытом стороны. "Необходимо сплотить усилия коммерческих структур, граждан, других инстанций", - отметил Науседа.

На границе с Белоруссией намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки высотой три метра.

Ориентировочная стоимость работ составит €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, так как ее восточная граница совпадает с внешней границей сообщества. Однако находившаяся на прошлой неделе в Вильнюсе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что Брюссель не практикует финансирование подобных проектов.