Лукашенко заявил, что Минск открыт для международного расследования инцидента с Ryanair

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия открыта для международного расследования инцидента с посадкой в Минске воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил в понедельник президент страны Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос американской журналистки.

"Мы открыты для расследования, что же вы не приехали расследовать, мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол, приезжайте. Мы вот сидели, руки на столе, идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, - сказал президент Белоруссии. - Почему? Потому что все факты у вас на руках, и вы видите, не бьют, не получается".

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.