Лукашенко назвал фейком утверждения о пытках в отношении участников акций протеста

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком и неправдой утверждения о пытках в отношении задержанных участников акций протеста в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске после президентских выборов в августе 2020 года.

"Это фейк, это неправда", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в ответ на вопрос корреспондента британской вещательной корпорации Би-би-си. "Слушайте, а зачем их [задержанных демонстрантов] пытать? - продолжил он. - Там же следствие не вели, зачем же пытать там людей?"

"А если там и был кто-то с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на Внутренние войска и ОМОН, а их уже потом задерживали. А в этом здании на Окрестина не было такой необходимости, они там шелковые были", - сказал Лукашенко. "Поэтому никаких там пыток не было", - заключил он.

Президент Белоруссии также отверг обвинения в том, что власти страны якобы проводят политику репрессий. "Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии - это самого себя застрелить", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что никогда не перейдет "эту черту и этот барьер"

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До сих пор правоохранительные структуры проводят задержания подозреваемых в участии в несанкционированных акциях.