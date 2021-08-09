Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать третью мировую войну и предложил начать диалог до того, как будет пройдена точка невозврата.

"Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут - это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет", - заявил в понедельник белорусский лидер на встрече с журналистами и представителями общественности.

Он также прокомментировал решение британских властей ввести новые санкции против Минска. "Санкции? Вводите. Поживем - увидим, к чему это приведет, если не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что планы "снести президента" республики обречены на провал.

Ранее в понедельник британское правительство сообщило о решении ввести новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против властей Белоруссии в связи с продолжающимся "нарушением прав человека и подавлением демократии" в стране.