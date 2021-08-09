Лукашенко: Литва на границе с Белоруссией провоцирует Минск на ответные действия

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва на границе с республикой специально провоцирует Минск на ответные действия.

"Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку, потому что они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Мы же видели: машину поставили, пограничные мигалки и гонят сюда людей", - сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Он также призвал Литву подумать над тем, как выйти из сложившейся ситуации. "Давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения, - сказал Лукашенко. - Вас даже в Литве, даже пограничники литовские не поддерживают. Пограничники <...> с той стороны, они же не хотят этой драки".

С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. На прошлой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегалов, которые вернулись обратно в Белоруссию. В выходные дни были выдворены еще более 300 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.