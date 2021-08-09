Лукашенко заявил, что предлагал Бабарико в обмен на свободу "вернуть все, что наворовал"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности, что предлагал бывшему претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико "вернуть все, что наворовал", в обмен на свободу.

"Бабарико мне задал вопрос: "Мне бы вот на свободу и так далее". Я говорю: "Виктор, я не кровожадный, я не против. Верни все, что наворовал". И еще [поставил] ему ряд условий абсолютно выполнимых", - рассказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Бабарико-старший обсуждал с сыном Эдуардом, который был вместе с ним доставлен в СИЗО КГБ, "сколько надо вернуть денег наворованных". "Я читаю и думаю, боже мой, ты одной ногой в тюрьме, притом ладно в СМИ пишут, но он знает, и следователи знают, сколько ты украл и что натворил. Он обсуждает, сколько вернуть, а сколько не вернуть, и они не договорились", - добавил глава государства. О Бабарико-младшем белорусский лидер заявил, что "пусть [он] идет к отцу, пусть возвращает все, что есть, и с богом едет в Турцию в свои особняки, которые он там построил, и среди турков живет, чтобы понял, что такое Белоруссия и что он потерял".

Он также сообщил, что получил от политолога Юрия Воскресенского - бывшего координатора штаба Бабарико, освобожденного ранее из следственного изолятора и сотрудничающего с властями Белоруссии в деле реформирования конституции, - письмо с именами 100 граждан из числа оппозиции, которых тот предлагает освободить. Воскресенский пояснил, что в присланном им списке 93 человека - "задуренные граждане", шесть человек - это "банкиры, которые активно сотрудничали со следствием", еще один - директор могилевской филармонии. Белорусский лидер предложил политологу "заложить свою голову" за них. "Публично здесь говорю, что закладываю голову за все 100 человек", - отреагировал тот.

Лукашенко подчеркнул, что рассмотрит вопрос о помиловании указанных в письме граждан. "Но я сказал, что у меня на сердце и в душе. Я сегодня направлю [список] в комиссию, чтобы изучили каждого", - добавил президент республики. Он также напомнил, что в белорусском законодательстве нет статьи "политические заключенные", в связи с чем выводы журналистов и отдельных политиков о преследовании этих людей по политическим мотивам неверны.

Дело Белгазпромбанка

Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, баллотировался на пост президента Белоруссии летом 2020 года. Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года после обыска в кредитной организации возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг организации, носит заказной, политический характер. Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 30 человек.

Суд по делу бывшего руководства Белгазпромбанка начался в феврале. В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Остальные семь фигурантов дела свою вину признали полностью. Шести бывшим заместителям председателя правления банка было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходил совладелец и руководитель ООО "Активлизинг". Шесть из восьми обвиняемых на стадии следствия заключили досудебные соглашения.

6 июля Верховный суд Белоруссии назначил Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении организованной группой взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК). В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Защита Бабарико намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.