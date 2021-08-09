Лукашенко сообщил, что Польша предложила Белоруссии вакцину AstraZeneca

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за восстановление нормальных отношений с Польшей и сообщил, что Варшава предложила Минску поставить вакцину от коронавируса разработки британо-шведской компании AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

"Я готов на все, - сказал Лукашенко в ответ на вопрос польской журналистки о перспективе улучшения двусторонних отношений. - Я имею в виду любые разговоры, они идут с определенными людьми".

"Недавно поляки, надо отдать им должное, предложили нам в плане гуманитарной помощи вакцину AstraZeneca <...>, и я, в принципе, согласился", - рассказал Лукашенко. По его словам, он сделал это для того, чтобы население Белоруссии имело выбор, какой вакциной сделать прививку. Глава государства добавил, что Белоруссия пока проводит вакцинацию российской и китайской вакцинами.

"Мы негласно этот диалог ведем, и мы видим, что руководство Польши поняло, в какое болото они влезли, ну и мы там с ними сидим. Поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди, и поляки, и белорусы, нам надо выстраивать нормальные отношения", - сказал Лукашенко. Он добавил, что власти Белоруссии готовы поддержать польских бизнесменов, готовых вкладывать деньги в экономику Белоруссии. "Чего мы будем с бизнесом воевать или с поляками? Это ведь нормальные люди, с которыми нам жить", - сказал президент Белоруссии.