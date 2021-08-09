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Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в поставках российских ЗРК С-400

Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в поставках российских ЗРК С-400.

AFP: США введут санкции против НОК Белоруссии
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