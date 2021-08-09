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Лукашенко заявил, что КГБ Белоруссии и ФСБ России работают в теснейшем контакте

КГБ Белоруссии и ФСБ России работают в теснейшем контакте, у них много общих задач - Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
AFP: США введут санкции против НОК Белоруссии
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