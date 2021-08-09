Макрон призвал Иран к скорейшему возобновлению переговоров по ядерной сделке

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Франция ожидает от Ирана скорейшего возвращения к переговорам в Вене о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Президент Франции призвал Иран как можно скорее возобновить переговоры в Вене [по СВПД] и прийти к соглашению, - сообщили в пресс-службе администрации французского лидера. - Также он призвал немедленно прекратить всю ядерную деятельность, которую [Тегеран] ведет в нарушение соглашения. Глава государства напомнил о приверженности Франции поиску решения и готовности Парижа приложить еще больше усилий [для урегулирования кризиса]".

В ходе телефонного разговора французский лидер также отметил заинтересованность Парижа в укреплении связей между двумя государствами. По его словам, это необходимо, чтобы "лучше ответить на глобальные вызовы, с которыми сталкиваются" обе страны.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.