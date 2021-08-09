Лукашенко заявил, что санкций в отношении Украины не будет

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины. Об этом заявил в понедельник глава Белоруссии Александр Лукашенко в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

"С нашей стороны никаких мы санкций в отношении вас [Украины] вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом [России Владимиром] Путиным", - сказал глава Белоруссии, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста. - Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы повыносили бы и [президента Украины Владимира] Зеленского, и все остальных. Потому что 30% мы, а 40% "Роснефть", Россия, поставляют топливо на Украину".

На уточняющий вопрос украинского журналиста о том, возможны ли ограничения поставок электроэнергии из Белоруссии Лукашенко предложил: "По электроэнергии, пожалуйста, с завтрашнего дня - скажи, куда надо поставить, у нас есть резервные мощности, особенно в этот период. <...> У нас есть этот избыток, и еще не вся станция [БелАЭС] работает".

В то же время он заметил, что Украина "ведет себя несколько подленько". "Когда вам надо, вот была авария за аварией, как мне доложили, семь каких-то установок вышли из строя, нужна была поддержка. Обратились к нам, мы вам продали за два месяца на 25 млн долларов. Пожалуйста, покупайте, мы себя подло никогда не вели", - сказал он.

Лукашенко вспомнил, как ему звонил Зеленский и говорил, что нечем урожай убирать, топлива нет. "А у нас Мозырьский завод (НПЗ) останавливался в августе на техобслуживание, - напомнил Лукашенко. - Так я запретил останавливать, мы поставили вам тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Это что, не шаг? Все забыто". "Мы не будем стрелять себе в ногу, потому что это и для нас будет болезненно", - заверил глава Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что товарооборот с Украиной составляет порядка 6 млрд долларов. "Это прилично. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо. Вот сейчас по газосиликату... Запрещают, антидемпинговые разбирательства. <...> Не надо так поступать, это же экономика, не политика", - сказал белорусский лидер.