Лукашенко: ЕС приостановил проект с Белоруссией по строительству центров для мигрантов

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения Запада в том, что якобы занимается расширением нелегальной миграции.

"Они говорят: вот там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, факты на стол, где Лукашенко, кого взял, перекидывает и так далее, - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности. - Сейчас около 5 тыс., по их данным, перешли границу, они не знают, что с ними делать. Правильно сделали там вывод СМИ и ряд блогеров, говорят: а мы и не знали, что нашу границу защищал Лукашенко, мы-то думали, что у нас там пограничные войска. Да, мы вылавливали почти каждого, за год, как они говорят, 80 человек в прошлом году преодолели эту границу, сейчас уже за это время около пяти тысяч. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели. В чем я не прав? Но я не подталкиваю этот процесс".

Белоруссия и ЕС подписали соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии в январе прошлого года. Как отметил Лукашенко в соответсвии с договором о реадмиссии, ЕС должен был построить соответсвующие центры по содержанию мигрантов, но Евросоюз перестал реализовывать этот проект. "Они нам выделяли деньги и начали их строить. Потом они на все это плюнули, заточились борьбой против диктатуры и так далее и перестали выполнять свои обязательства по соглашению о реадмиссии", - добавил он.

Лукашенко сообщил, что ЕС перестал реализовывать проект с Белоруссией по строительству центров по содержанию мигрантов.​