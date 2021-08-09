Генсек ОДКБ заявил о росте напряженности по периметру зоны ответственности организации

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе рабочего визита в Армению заявил о росте напряженности по периметру зоны ответственности ОДКБ. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Во время встречи с [исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении] Арменом Григоряном было отмечено, что по всему периметру зоны ответственности организации напряженность растет", - сказал он.

По информации пресс-секретаря, Зась отметил, что после вывода войск США и их союзников из Афганистана обстановка там существенно обострилась и страна все больше погружается в хаос, может возникнуть опасность массового наплыва беженцев на территорию соседнего Таджикистана и проникновения туда формирований международных террористических организаций.

"Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности, генеральный секретарь ОДКБ отметил, что возникшая напряженность на армяно-азербайджанской границе негативно влияет на безопасность как самой Армении, так и в зоне ответственности ОДКБ в целом", - говорится в сообщении.

Как информировал Зайнетдинов, генсек организации отметил, что на европейском направлении продолжается комбинированная атака на Белоруссию с целью свержения законной власти. При этом используются психологические методы, экономические санкции и демонстрация военной силы для оказания давления на страну.

Станислав Зась в понедельник встретился в Ереване с Арменом Григоряном, а также с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном и руководителем аппарата Совета безопасности Айком Петросяном. Встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном состоится 10 августа.