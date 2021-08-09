Посол Молдавии в РФ сообщил, что ожидает инструкций МИД в связи со своим отзывом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Молдавский посол в РФ Владимир Головатюк, решение об отзыве которого ранее приняло правительство республики, сообщил в понедельник ТАСС, что находится в Молдавии и ожидает инструкций МИД страны для своих дальнейших действий.

"Я поехал в давно запланированный отпуск. Естественно, приехал в Молдову. Встретился с министром, буквально на следующий день это было, 26 июля, мы обсудили ситуацию. <...> Учитывая разного рода обстоятельства, обсудили дальнейшие события, шаги. Потом, 28 числа, я был отозван из отпуска для консультаций, встречался с сотрудниками различных ветвей власти, прежде всего исполнительной, консультации были. В результате этих консультаций было принято решение сегодня на правительстве отозвать Головатюка с должности посла", - сказал посол.

"Дальше я не знаю, жду дальнейших указаний из министерства", - добавил Головатюк и уточнил, что сейчас по-прежнему находится в Молдавии.

Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций, касающихся работы представительства, после чего в СМИ появилась информация о скандале, связанном с сексуальными домогательствами в отношении одной из сотрудниц посольства. В МИД эту информацию не комментировали, сам посол также отказался говорить с журналистами на эту тему.

Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году указом тогдашнего президента страны Игоря Додона. Позже бывший глава государства заявил, что отзыв главы дипмиссии связан с новой кадровой политикой победившей на выборах проевропейской Партии действия и солидарности, поддерживающей президента Майю Санду. Как сообщили молдавские СМИ, правительство уже обсуждает кандидатуру нового посла в России.