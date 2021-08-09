Греция попросила Россию предоставить технику для тушения пожаров

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Греция попросила РФ предоставить два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 для тушения пожаров. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД республики о телефонном разговоре сопредседателей смешанной греко-российской межправительственной комиссии - первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса и министра транспорта России Виталия Савельева.

"Варвициотис поблагодарил Савельева за непосредственную и практическую поддержку России в тяжелые времена, которые переживает наша страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8, которые еще больше помогут в тушении пожаров. Савельев выразил первому заместителю министра искреннюю поддержку Греции", - говорится в сообщении.

В офисе первого замглавы МИД отметили, что Варвициотис обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву за дополнительной помощью в продолжение телефонного разговора между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Варвициотис и Савельев провели телефонный разговор в качестве сопредседателей смешанной греко-российской межправительственной комиссии, говорится в сообщении.